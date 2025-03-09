台中大坑風動石公園新建停車場啟用 還設親子停車格
台中市政府觀光旅遊局為提升觀光景點停車便利性，改善大坑風景區內的停車環境，在大坑風動石公園新建的停車場已完工並對外開放。
台中市觀旅局長陳美秀表示，該停車空間提供15席汽車格，並設有親子停車格，落實多元平權理念，並有效紓解長期以來的停車壓力。
陳美秀表示，大坑風動石公園是熱門旅遊景點，每年吸引大量遊客，過去因停車空間有限，易導致違規停車及交通壅塞問題；市府向交通部觀光署爭取830萬元執行「大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程」，其中停車空間改善為重點項目，啟用後改善停車秩序，也為登山與遊憩活動提供更佳的配套設施，提升旅遊品質。
觀旅局說明，除停車空間外，此次工程針對大坑6、7、8號步道周邊優化，包括步道維護、指標更新及環境美化，讓遊客在享受登山樂趣同時，能擁有更安全、舒適的步道環境。
停車空間周邊也增設照明設備及導覽標示，方便夜間使用者辨識與行走，市府希望透過此項改善工程，推動大坑風景區成為更具吸引力的登山與休憩據點。
觀旅局表示，將持續關注大坑風景區登山步道維護，針對風災影響封閉的3-1號、4號及10號步道也會陸續修復。
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