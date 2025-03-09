國內枇杷大宗產地台中新社每台斤250 氣候影響今年減產約4成

台中市新社是國內枇杷大宗產地，去年因颱風影響植株受損，開花期高溫與低濕致結果率不佳，今年減產約4成，農業部辦理現金救助，目前開始採收上市，新社果農陳榮雄說，現在產地價格約每台250元左右，為減少損失，有農友將外觀較不佳的NG果製成枇杷膏或枇杷蜜餞。

農業局統計，台中市枇杷生產面積約619公頃，占全國約7成，以新社區種植面積414公頃最大；新社果樹產銷班第八班果農吳慶源表示，去年盛花期適逢氣候異常，高溫致花朵乾燥，無法順利結果，今年產量大約減少4成，品質也受影響；經立委蔡其昌等人會勘爭取，確認損失率達到申請標準，農業部已公告為農業天然災害現金救助地區，損害率達20%以上者，每公頃救助10萬元。

而台中市太平區也是重要枇杷產區，3月春臨正是枇杷盛產，為推廣早春珍品太平枇杷，台中市政府農業局昨天請太平區公所舉辦2025太平枇杷節系列活動，「枇杷親子健行活動」先登場。

農業局表示，太平枇杷栽培面積約162公頃，去年10月底康芮颱風來襲造成枇杷植株受損，開花期又持續受到超過30度高溫及未滿60%低濕度的惡劣環境影響，使枇杷成長與收成率不佳。