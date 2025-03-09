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蔡其昌提台中捷運藍線及橘線規劃 稱何欣純較有執行力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌（左）今天到台中市清水區參加贈樹苗活動，與立委何欣純（右）同台。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌（左）今天到台中市清水區參加贈樹苗活動，與立委何欣純（右）同台。記者游振昇／攝影

民進黨立委蔡其昌今天在台中市清水區贈樹苗活動中，與同黨籍立委何欣純同台，他提台中捷運藍線及橘線規劃問題，強調有行政權的人要比較認真打拚，他說何欣純很想做台中市長，他暗指現在台中市府效率說，依他來看，何比較有執行力。

台中市捷運工程局表示，台中市府針對機場捷運橘線（台中機捷）積極研擬延伸至海線的申請計畫書，去年12月20日已向交通部提出經費補助申請，交通部審核，今年1月24日正式核定補助1170萬元，目前依規辦理，以利後續研究與規畫。

蔡其昌今天說，清水一直希望捷運橘線延伸至清水，他為此也跟市長盧秀燕鬧得很不愉快，捷運橘線只到清泉崗機場，卻不進清水，他身為中央民意代表無法監督市府，但市府計畫送中央，他就在立法院強力堅持。

他說交通部若要補助台中市府，台中捷運橘線必需延伸到清水，規劃經費由中央支應，目前交通部已撥款至市府，等市府發包，合併原先捷運橘線的規畫，未來捷運橘線就可延伸至清水，他希望市府能盡快發包規劃，未來還要併入原來規劃案，要等到施工不知要等到何時。

蔡其昌表示，捷運藍線是海線很重要的交通，也拖很久，民意代表只能替大家說出心聲，替大家爭取，有行政權的人要比較認真打拚，對台中市整體區域發展都要有想法、執行力，這樣事情才辦得成，他說何欣純立委也很想做市長，依他來看，「這位比較有執行力」。

蔡其昌說，海線的鄉親需要有海線的聲音，不論是地方或中央，他與何欣純會繼續努力，二人都在交通委員會，會共同努力，只要屬於中央的權責他們就會爭取。

台中捷運 蔡其昌

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