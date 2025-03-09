台中海線植樹節贈樹苗 市議員邀立委10分鐘送出3400棵

台中市海線文化關懷協會連續第9年舉辦種樹愛地球贈樹苗活動，今天在清水區舉辦贈樹苗活動，市議員楊典忠邀請立委蔡其昌與何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗，民眾索取踴躍。

台中市海線文化關懷協會連續9年舉辦「森呼吸，植樹低碳愛地球」送樹苗活動，每年都吸引民眾踴躍到場領樹苗，協會今年準備山櫻花、杜鵑、桂花、羅漢松、朱槿、六月雪、石斑木、竹柏、山黃梔、樹蘭等10種樹苗共3400棵，大秀國小太鼓社、流行街舞社、梧南國小舞蹈社小朋友現場表演，台中市消防局第四大隊婦宣分隊宣導消防工作及防火知識。

立委蔡其昌表示，種樹愛地球的重要性從大家今天熱烈到場響應就可以看出來，營造社區環境大家一起努力，他以捷運橘線延伸清水、清水網球場、清水大排兩側人行步道為例，都需要中央地方政府一起合作，他與何欣純都在立院交通委員會，全力為台中市爭取經費預算。

立委何欣純表示，市議員楊典忠是辦理地方活動的能手，活動屢屢吸引鄉親熱烈參與，在植樹節前夕透過發送樹苗活動讓民眾參與綠化環境，她說每一棵綠樹都是從一叢樹苗開始，她鼓勵所有兄弟姊妹好朋友為自己的家鄉環境美化出一分力，力行環境教育共同為台中種下更多希望的綠色植物。