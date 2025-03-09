快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

聽新聞
0:00 / 0:00

台中海線植樹節贈樹苗 市議員邀立委10分鐘送出3400棵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海線植樹節贈樹苗今天在清水區舉辦，市議員楊典忠邀立委蔡其昌、何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗。圖／市議員楊典忠提供
台中海線植樹節贈樹苗今天在清水區舉辦，市議員楊典忠邀立委蔡其昌、何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗。圖／市議員楊典忠提供

台中市海線文化關懷協會連續第9年舉辦種樹愛地球贈樹苗活動，今天在清水區舉辦贈樹苗活動，市議員楊典忠邀請立委蔡其昌何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗，民眾索取踴躍。

台中市海線文化關懷協會連續9年舉辦「森呼吸，植樹低碳愛地球」送樹苗活動，每年都吸引民眾踴躍到場領樹苗，協會今年準備山櫻花、杜鵑、桂花、羅漢松、朱槿、六月雪、石斑木、竹柏、山黃梔、樹蘭等10種樹苗共3400棵，大秀國小太鼓社、流行街舞社、梧南國小舞蹈社小朋友現場表演，台中市消防局第四大隊婦宣分隊宣導消防工作及防火知識。

立委蔡其昌表示，種樹愛地球的重要性從大家今天熱烈到場響應就可以看出來，營造社區環境大家一起努力，他以捷運橘線延伸清水、清水網球場、清水大排兩側人行步道為例，都需要中央地方政府一起合作，他與何欣純都在立院交通委員會，全力為台中市爭取經費預算。

立委何欣純表示，市議員楊典忠是辦理地方活動的能手，活動屢屢吸引鄉親熱烈參與，在植樹節前夕透過發送樹苗活動讓民眾參與綠化環境，她說每一棵綠樹都是從一叢樹苗開始，她鼓勵所有兄弟姊妹好朋友為自己的家鄉環境美化出一分力，力行環境教育共同為台中種下更多希望的綠色植物。

市議員楊典忠表示，海線地區除了有電廠、工業區，更是境外污染的第一線，改善空氣品質刻不容緩，他說台中市政府今年前兩個月已經發布8次空品警示，今天請立委蔡其昌、何欣純一起贈樹苗，他呼籲中央、地方的政府與民意代表都要合作，種樹護家園、種樹顧台灣，持續改善台中市、尤其海線地區的空氣品質問題。

台中海線植樹節贈樹苗今天在清水區舉辦，市議員楊典忠邀立委蔡其昌、何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗。圖／市議員楊典忠提供
台中海線植樹節贈樹苗今天在清水區舉辦，市議員楊典忠邀立委蔡其昌、何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗。圖／市議員楊典忠提供

何欣純 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

藍白合反制大罷免！台中6藍委全罷 白營喊：這時機出手

爭取中市捷運橘線延清水 蔡其昌獲中央允諾可行性評估

經典賽／規章明定禁電子設備仍攜進 蔡其昌以闖紅燈、安全帽比喻

經典賽／蔡其昌還原違規時間軸並未使用電子設備 認「錯了就是被罰」

相關新聞

中興新村舊宿舍整修 進度緩慢

中興新村宿舍群多達2451戶，多數閒置廿多年破舊不堪，入夜更如空城。國發會接手後，2022年核定整修計畫，原訂明年修繕3...

台中大坑風動石公園新建停車場啟用 還設親子停車格

台中市政府觀光旅遊局為提升觀光景點停車便利性，改善大坑風景區內的停車環境，在大坑風動石公園新建的停車場已完工並對外開放。

國內枇杷大宗產地台中新社每台斤250 氣候影響今年減產約4成

台中市新社是國內枇杷大宗產地，去年因颱風影響植株受損，開花期高溫與低濕致結果率不佳，今年減產約4成，農業部辦理現金救助，...

蔡其昌提台中捷運藍線及橘線規劃 稱何欣純較有執行力

民進黨立委蔡其昌今天在台中市清水區贈樹苗活動中，與同黨籍立委何欣純同台，他提台中捷運藍線及橘線規劃問題，強調有行政權的人...

台中海線植樹節贈樹苗 市議員邀立委10分鐘送出3400棵

台中市海線文化關懷協會連續第9年舉辦種樹愛地球贈樹苗活動，今天在清水區舉辦贈樹苗活動，市議員楊典忠邀請立委蔡其昌與何欣純...

中橫公路出現橫跨道路大型竹架引好奇 鐵塔改建保護行車安全

中橫公路大甲溪電廠天輪廠前路段最近新蓋大型竹架，竹網橫越道路很壯觀，也引起遊客好奇和討論，警方表示，這是台電鐵塔改建工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。