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台中海線植樹節贈樹苗 市議員邀立委10分鐘送出3400棵
台中市海線文化關懷協會連續第9年舉辦種樹愛地球贈樹苗活動，今天在清水區舉辦贈樹苗活動，市議員楊典忠邀請立委蔡其昌與何欣純到場，10分鐘送完3400棵樹苗，民眾索取踴躍。
台中市海線文化關懷協會連續9年舉辦「森呼吸，植樹低碳愛地球」送樹苗活動，每年都吸引民眾踴躍到場領樹苗，協會今年準備山櫻花、杜鵑、桂花、羅漢松、朱槿、六月雪、石斑木、竹柏、山黃梔、樹蘭等10種樹苗共3400棵，大秀國小太鼓社、流行街舞社、梧南國小舞蹈社小朋友現場表演，台中市消防局第四大隊婦宣分隊宣導消防工作及防火知識。
立委蔡其昌表示，種樹愛地球的重要性從大家今天熱烈到場響應就可以看出來，營造社區環境大家一起努力，他以捷運橘線延伸清水、清水網球場、清水大排兩側人行步道為例，都需要中央地方政府一起合作，他與何欣純都在立院交通委員會，全力為台中市爭取經費預算。
立委何欣純表示，市議員楊典忠是辦理地方活動的能手，活動屢屢吸引鄉親熱烈參與，在植樹節前夕透過發送樹苗活動讓民眾參與綠化環境，她說每一棵綠樹都是從一叢樹苗開始，她鼓勵所有兄弟姊妹好朋友為自己的家鄉環境美化出一分力，力行環境教育共同為台中種下更多希望的綠色植物。
市議員楊典忠表示，海線地區除了有電廠、工業區，更是境外污染的第一線，改善空氣品質刻不容緩，他說台中市政府今年前兩個月已經發布8次空品警示，今天請立委蔡其昌、何欣純一起贈樹苗，他呼籲中央、地方的政府與民意代表都要合作，種樹護家園、種樹顧台灣，持續改善台中市、尤其海線地區的空氣品質問題。
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