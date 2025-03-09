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中橫公路出現橫跨道路大型竹架引好奇 鐵塔改建保護行車安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫公路大甲溪電廠天輪廠前路段，最近新蓋大型竹架，橫越道路，引起遊客好奇和討論。記者游振昇／攝影
中橫公路大甲溪電廠天輪廠前路段，最近新蓋大型竹架，橫越道路，引起遊客好奇和討論。記者游振昇／攝影

中橫公路大甲溪電廠天輪廠前路段最近新蓋大型竹架，竹網橫越道路很壯觀，也引起遊客好奇和討論，警方表示，這是台電鐵塔改建工程，為確保施工期間跨越台8線區間車輛通行安全，設置保護竹架，施工路段設置警示標誌及義交人員協助引導交通。

台中市和平區東關路上最近出現大型竹架，在大甲溪電廠天輪廠前方，即知名景點白冷冰棒附近路段，停車買冰吃冰遊客都會看到這座大型竹架，好奇其功能，也關心大型竹架橫越馬路，是否會影響交通安全。

台中市和平警分局表示，這是「超一路天輪出口#1等鐵塔改建工程」，工程位置在大甲溪發電廠出口至#1塔間，約台8線22K+850處，由台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處主辦，開工日期是3月1日， 預定完工日今年4月30日。

警方表示，施工單位每天預定作業時間上午9點到下午4點，夜間不施工，橫跨馬路的大型竹架，是為了鐵塔改建工程，施工期間確保跨越台8線區間車輛通行安全，設置此保護竹架，所設置竹架並未占用台8線主線通道，施工路段也將設置警示標誌及義交人員協助引導交通。

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