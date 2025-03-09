見失智長者拜媽祖求保佑兒孫健康 伴遊高中生、大學生受感動

台中長照機構日前安排照服員帶失智長者外出旅行，高中生和大學生們一對一陪伴，一名老婦拿香拜媽祖時，請求媽祖保佑兒孫健康平安，一名老先生說著自己曾經參加過的媽祖遶境經驗，難掩興奮之情，學生們說看到長者的虔誠和純真很感動。

永信心佳社區式長照機構表示，很多人愛旅行，但是對罹患認知症的長者，他們生活的認知功能退化，或是精神上有妄想、幻覺、四處漫遊等症狀，常被冠上「出門就會走失」，或因緊張焦慮無法上下車，在大眾餐廳用餐，忘記如何使用餐具，無法正常用餐等刻板印象，外出旅行已是一種奢望。

該長照機構副主任江瑞敏表示，為了顛覆社會大眾對失智長者外出會走失的刻板印象，構機常由照服員規畫帶長者外出旅行，日前輕旅行由機構的18位平均80歲的失智長者，結合南投五育高中、中山醫學大學、弘光科技大學學生參與一對一的陪伴，一起走訪彰化芳苑普天宮，深度體驗芳苑在地文化及媽祖信仰的祈福之旅。

一名陪伴學生說，當復康巴士抵達普天宮時，看見長者們難掩興奮之情，廟方導覽員引導下，一起拿著香參拜媽祖，一名奶奶請求媽祖要保佑兒孫健康平安，一名阿公侃侃而談自己曾經參加的媽祖遶境經驗。