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老屋翻新文青風咖啡飄香 大里國民黨部落成揭牌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中大里霧峰區黨部一樓翻新，天花板改為工業風，走文青風，今落成揭牌。記者趙容萱／攝影
國民黨台中大里霧峰區黨部一樓翻新，天花板改為工業風，走文青風，今落成揭牌。記者趙容萱／攝影

國民黨台中大里霧峰區黨部、大里民眾服務社經5個月翻新，今落成揭牌，並舉辦茶會。這次是翻新建築物一樓，天花板改為工業風，深藍牆面有霓虹燈現代標語，還設置吧台、放置高腳椅，走文青風，還有咖啡飄香，仿若置身主題咖啡館。

今天的茶會，包括台中多名立委代表、市議員、國民黨台中市黨部、大里及霧峰區黨部、大里及霧峰區民眾服務社、台中市婦工會、大里及霧峰區婦女會、婦工會、市政顧問、民政顧問等近150人齊聚一堂，歡唱國歌、國父紀念歌緬懷孫中山。

大里區民眾服務社常務理事林家興說，越來越多在地青年希望參與地方事務，他利用公務下班時間引入年輕設計師團隊推動服務社據點的翻新修繕，盼未來透過與地方NGO的合作經營更多公共議題，讓老服務處蛻變延續國民黨為民服務精神的新時代基地。

操刀改建的合和設計總監賴彩絲說，選擇保留部分木作元素，讓舊時代的痕跡在改造後仍能被看見；原本輕鋼架天花板因長年使用顯得封閉壓迫，設計團隊果斷拆除，搭配黑色金屬燈具，呈現輕工業風，環境更顯開闊與通透。特別加入了霓虹燈與現代標語設計，空間更具年輕化與互動感，改造後空間更有彈性與功能性。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，非常感動看到新空間落成，期許大家共同打拚，努力反惡罷護民主。

國民黨台中大里霧峰區黨部一樓翻新，今落成揭牌。圖／大里區民眾服務社常務理事林家興提供
國民黨台中大里霧峰區黨部一樓翻新，今落成揭牌。圖／大里區民眾服務社常務理事林家興提供

台中市 國民黨 設計師

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