其人其事／王詩婷熱愛運動 為醫院導入AI應用

台中光田綜合醫院第四代接班人王詩婷熱愛運動，曾挑戰世界六大馬拉松，深知運動醫學的重要，以光田醫院骨科強項為基礎，結合復健科，在新向上院區打造海線唯一的運動醫學中心，並趕上AI潮流，讓這所112年歷史的老牌醫院更有活力。

王詩婷說，光田醫院是全台歷史最悠久的私人醫院，骨科向來是強項，擁有很專業的骨科次專科醫師群，包括骨外傷、手外科與斷肢重接、脊椎外科、運動傷害、小兒骨科及關節重建等，在地方夙負盛名，她又是熱愛運動的馬拉松跑者，所以才會全力推動新院區一定要有運動醫學中心。

王詩婷說，運動跟復健是不能分開的，「純復健沒有運動，體能是沒有辦法進步的，效果是有限的。」因此決定提供復健與運動的結合式治療服務，然後透過專業的骨科運動醫學團隊，去幫助患者盡早恢復健康。

從小在美國接受教育的王詩婷，在父親、總院長王乃弘親自參與規畫下，新院區不僅運動醫學中心導入AI技術應用，AI也進入全院醫療管理，從初步診斷、住院安排或是病歷追蹤，甚至能自動書寫護理紀錄，大幅減少醫師、護理師的工作量。

她說，骨科、復健科結合運動醫學團隊，利用先進的AI偵測，幫助患者可以在10幾分鐘內，快速掃描身體狀況，再幫患者制定最精細的運動計畫，讓民眾了解結合復健其實就是最好的治療。

對於老牌醫院趕上AI潮流，王詩婷說：「AI、ChatGPT應用在智慧醫療，總院長已經是專家了。」