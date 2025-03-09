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彰北運動中心優化重啟 設公益時段

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰北運動中心經重新委外，業者再花3千多萬元優化軟硬體設施，昨天舉辦營運啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰北運動中心經重新委外，業者再花3千多萬元優化軟硬體設施，昨天舉辦營運啟用儀式。記者劉明岩／攝影

彰化縣彰北運動中心重新委外經營，業者再花3千多萬元優化軟硬體設施，昨天舉辦啟用儀式，並開設12個公益時段給弱勢族群免費使用；至於與廠商發生糾紛並預定四月底停止營業的彰南運動中心，縣長王惠美表示，會盡速與業者協調，保障鄉親權益。

王惠美昨天上午出席彰化市彰北運動中心重新啟用儀式時表示，2015年完工啟用的彰北國民運動中心，不僅是彰化縣第一所國民運動中心，也是中部首座複合型國民運動中心，原受委託經營的中州科技大學經教育部宣告解散，及八年營運契約期滿退出營運，縣府重新委由舞動陽光股分有限公司營運管理。

王惠美說，業者共投入3千多萬元，歷時3個多月進行彰北運動中心場館優化，全齡全面升級，包括游泳池設備全面升級，體適能中心強化、球場木地板翻新等，讓運動能夠更安全、舒適，且使用自動智慧化的管理系統，包括多元支付選項、場地即時使用資訊，並新增電池點名系統，提升方便性，也更節能。

業者也提供「全齡友善」的運動環境，推出全齡化運動課程，如青年族群的飛輪、空中瑜伽、有氧與肌力訓練，銀髮長者的太極拳、柔軟體操與瑜伽，讓長輩也可以運動更健康。

業者開設有12個公益時段，即周一到周五早上8點到10點、下午2點到4點，提供給長輩、身心障礙者、65歲以上的民眾、55歲以上的原住民及低收入戶免費使用。

王惠美說，除彰北及彰南運動中心外，和美運動中心預定年底完工，後續還有鹿港、二林、溪湖等都在籌畫中。

王惠美 運動

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