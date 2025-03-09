中興新村舊宿舍整修 進度緩慢

中興新村宿舍群多達2451戶，多數閒置廿多年破舊不堪，入夜更如空城。國發會接手後，2022年核定整修計畫，原訂明年修繕300戶，居民認為進度緩慢。國發會專案辦公室主任吳文貴說，因經費龐大及原物料漲價、缺工等問題，預計後年才能完工。

中興新村在1998年精省後，省府大多數廳處裁撤，導致居民開始流失，隔年921大地震，許多廳舍受損，加速中興新村衰落。中央著手中興新村活化，2004年行政院公共工程委員會研擬「中興新村建構藝術村計畫」，釋出部分房舍提供藝術家進駐創作。

2008年，當時的行政院經建會擬定中興新村發展為高等研究園區，規畫作為「中台灣產業創新研發專區」、「新興智慧技術研究中心」，成效也不如預期。2017年中興高等園區縮小為「中興園區開發計畫」，其餘區域改由國發會管理，希望中央部會相關機關重新進駐。

2022年，前總統蔡英文提出由中興大學成立中興新村校區，希望中興新村轉型為大學城。中興新村分為北中南三核心區。南核心區62.5公頃，由興大規畫成立國際學院、研究單位與學生宿舍區。

國發會也以免收管理費及放寬宿舍面積限制等誘因，鼓勵辦公機關現職人員申請入住，逐步提升宿舍使用率。國發會也辦理職務宿舍修繕，整修光華里、光榮里老舊宿舍，2023年修繕60間，2024至2026年每年修繕80間，預計修繕300間宿舍。

「期待越大、失望越大」，作家李展平說，居民都期待中興新村能重現昔日「花園城市」景觀，但中央口號越響亮，失望就越大。國發會整修舊宿舍是務實作法，但4年修繕300戶宿舍，進度緩慢，不知何時才能全部修繕完成。

國發會專案辦公室主任吳文貴說，舊宿舍閒置廿多年，要修復到能重新使用，費用相當驚人。修繕過程中也面臨許多問題，部分宿舍回收遭遇居民抗拒，很難整修同批宿舍，加上中興新村列為文化景觀，原物料飆漲、缺工，只能邊做邊調整。

吳文貴表示，今年又因總預算遭立院刪除、凍結，工程進度也受到影響，300戶宿舍整修，得延到後年才能完工。至於後續宿舍修繕，暫時還無規畫。