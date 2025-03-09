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防電車火災 中市試辦停車消防間隔

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

環保意識抬頭，越來越多民眾購買電動車，引起的消防問題也受到重視。台中市交通局去年試辦配置熱顯像儀、滅火毯等措施，今年再推出「消防間隔」，目前在交通局前停車場試辦，在電動車格旁畫設消防間隔，留設逃生與救援的空間。

交通部統計，台中市去年底登記的電動汽車已超過1.36萬輛，市議員曾指出，電動車鋰電池高溫易燃，發生火災後，救災不易，但市內電動車消防設備不足。交通局長葉昭甫表示，防火於未燃，台中市目前已有多項電動車防災軟硬體設備，也會滾動檢討，持續增加更多電動車消防作為，宣導防災新觀念。

交通局表示，去年底先在潭興立體停車場導入熱顯像儀、低壓細水霧設備，並規畫公有立體停車場配置可抗攝氏1000度高溫的滅火毯，近日又在交通局前的停車場，再試辦電動車停車格消防間隔，在2格電動車格兩側，畫出長5.25公尺、寬0.8公尺的消防間隔。

交通局指出，消防間隔有2大作用，第一是車輛起火時不會直接燃燒到鄰車，第二是為消防人員留下鋪蓋滅火毯的緩衝空間。

交通局表示，目前僅在交通局前停車場試辦，後續可能透過消防演練等措施，驗證與檢討消防間隔的效用，若成效良好將擴大辦理，交通局轄下的公有停車場電動車格將重新畫設，未來如有新設的停車場，也會在電動車格部分留下消防間隔空間。

停車場 台中市 電動汽車

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