健身工廠台中圓滿劇場春酒 藝人輪番獻唱3千人嗨翻
台灣健身品牌柏文（健身工廠）今天在台中戶外圓滿劇場舉辦春酒園遊會，多名藝人獻唱，3000多名員工、眷屬嗨翻。柏文董事長陳尚義宣布，今年將新增8至9處營運據點。
健身工廠今天在台中戶外圓滿劇場舉辦春酒園遊會，現場超過3000名員工、眷屬參加，園遊會設有多個攤位，烤魷魚、炒麵麵包、山豬肉等應有盡有，幾乎每個攤位都大排長龍，氣氛熱鬧，春酒也邀請藝人頑童、孫盛希、艾薇、宇宙人等。
陳尚義表示，目前全台有79家店，今年將新增8至9處營運據點，北、中、南部都有新廠館規劃，年底健身工廠旗下廠館數將一舉突破80家，為全台消費者提供最好的健身服務，並宣布藝人瘦子為品牌最新代言人，希望提升品牌形象，推動全民健身理念。
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