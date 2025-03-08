美麗花都在台中 四季賞花情報大公開

台中市是美麗的花都，一年四季皆可賞花，目前各地櫻花持續綻放中，觀光旅遊局整理全市花期，不管是平地或低海拔山區，甚至高山的梨山，不僅有櫻花，每年三月更是黃花風鈴木的開花季。四月至六月是行道樹阿勃勒的開花季節，妝點台中市景，更有盛開的桐花，邀請民眾到台中體驗花都景致。

局長陳美秀表示，台中市賞櫻熱點多，不同海拔都有賞櫻熱門景點，從素有台中後花園美譽的新社、后里泰安舊車站、崴立機電櫻花公園、武陵農場、福壽山農場千櫻園等地，寒緋櫻、八重櫻、富士櫻等多種櫻花相繼綻放，美不勝收

而每年三月更是黃花風鈴木的開花季節，花況不亞於櫻花，分布在北屯的廍子公園沿途太順路、情人橋旁景賢路更有黃金大道；南屯的豐富公園、文心森林公園、西屯文修公園、西區草悟道及市民廣場等，都是絕佳的景花地點。

台中市觀旅局表示，不管是平地或者是低海拔山區，甚至是高山地區的梨山等邀請民眾把握假期，來個舒心的賞花之旅。

四月至六月是行道樹阿勃勒的開花季節，在興大綠園道、亞洲大學、國美館及台中都會公園等，可見盛開的阿勃勒花朵，是不可錯過的拍照景色，之後的桐花集中在外埔水流東桐花步道、東勢林場遊樂區、東勢客家文化園區及東豐自行車綠廊等，相當適合全家大小親子一同出遊。

秋冬之際，外埔區忘憂谷的大片花海，在稻穗金黃、油菜花與波斯菊、小雛菊交織的壯麗景緻中，花毯節是愛花者不容錯過的年度盛事。還可以順遊如薰衣草森林、沐心泉休閒農場與桃李河畔等花卉秘境，等待遊客親自發掘與感受。

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