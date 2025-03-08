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南投家扶頒641萬獎學金 助千名弱勢兒少持續求學

中央社／ 南投縣8日電

南投家扶中心今天在3地共頒發641萬9000元獎助學金給1252名學童，南投家扶表示，獎助學金除直接協助弱勢兒少教育費，更讓孩子們透過自己努力爭取，進而從中發現自身價值。

新學期開始，學校各項雜費、書籍費等，對弱勢家庭是沉重負擔，為讓孩子們穩定就學，也鼓勵孩子持續精進學習，家扶基金會南投家扶中心今天在本部、埔里、水里服務處等3地，共頒發新台幣641萬9000元春季獎助學金，鼓勵1252名受助學童持續向學。

南投家扶中心表示，家住南投市的暘暘（化名）是輕度自閉症者，學習較吃力，而暘暘母親患有精神疾患，同住外祖父母年紀大，家中無人可協助暘暘學習，導致長期學業低成就，暘暘長大後到外地讀高職，在社工引導下找到前進目標，希望未來能跟著親戚成為技工。

南投家扶中心表示，同時暘暘也展現實作能力，並維持不錯學習表現，終於突破先天限制，達到申請門檻，靠著自己努力獲得家扶中心獎助學金，這次成功經驗也提升暘暘自信心，讓原本只打算讀到高職的暘暘，開始規劃學涯目標，期待考上大專院校翻轉未來。

南投家扶主任李雅婷說，有些孩子不一定擅長讀書，學習過程會遇許多挫折，但如果沒有獲得協助，這些挫折經驗就會讓孩子逐漸喪失自我價值、放棄自己未來，讓孩子們透過努力為自己爭取獎助學金，除直接協助孩子教育費，更重要是成為改變契機。

南投家扶表示，感謝寶璽建設開發股份有限公司、台中東友扶輪社、奮發向上助學金、鴻霖全球運輸、華邦電子、統一企業基金會、統一證券，及各界善心人士協助，為經濟困難兒少提供穩定就學機會。

南投 家扶中心 挫折

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