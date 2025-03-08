「黃金大道」火了 彰化芬園彰南路黃花風鈴木大爆發

春暖花開，彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側的黃花風鈴木，近日大爆發，黃澄澄綿延數公里，印證「黃金大道」美名，地方估計花期還約有一周時間，賞花要趁早。

黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣以芬園鄉彰南路1段到3段、台1線溪州路段的黃花風鈴木最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，加上彰南路車輛較少，更適合賞花。

芬園鄉公所指出，芬園鄉彰南路的黃花風鈴木，主要是從寶藏寺到溪頭村，全長約5公里，大約種植600棵風鈴木，樹齡近20年，部分路段則因枯死或被砍伐，公路局近年來陸續在溪頭村、縣庄村段補植。

隨著初春到來，彰南路黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，兩側農田秧苗才剛新植，黃花搭著綠色阡陌，所呈現黃金大道的景致，美不勝收。

今天適逢芬園鄉縣庄福德宮請來百棚布袋戲團公演，加上天氣晴朗，吸引許多遊客前來芬園，同時到彰南路欣賞盛開的黃花風鈴木，並拍照打卡。