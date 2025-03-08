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南投好孕卡補助最高5,000元 3/8開放申請

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投縣政府為打造友善生養環境，減輕孕婦交通負擔，宣布「南投縣好孕卡」8日起開放線上申請。南投縣長許淑華表示，「好孕專車，好運通行」係透過發行好孕卡，於每次懷孕補助5,000元（點），孕婦透過各大車隊APP或電話預約叫車即可享受這項專屬福利，單趟車資最高補助250元（點），從懷孕到預產期次日起三個月內，搭乘合作計程車，且上下車一端為中彰投地區，即可享有車資補助。

許淑華縣長表示，送南投縣最可愛的孕婦媽咪一份最好禮物-南投縣好孕卡，提供南投縣孕婦交通安全與便利的環境，滿足產檢、生產、回診及嬰幼兒預防保健等乘車需求，讓孕婦媽咪前往醫療院所做產檢更便利，申請好孕卡只要進入南投縣政府網路e櫃檯辦理即可，不用到現場臨櫃申辦，相當便利。

許淑華縣長指出，南投縣幅員遼闊，孕婦出門做產檢，通常需要家人開車接送或自己搭乘各種交通工具，相當不便，因此特別跟台灣悠遊卡公司合作推出了好孕卡，中彰投9大車隊踴躍響應，共約3,800多輛計程車，投入好孕專車、好運通行服務行列，好孕卡從懷孕到產後三個月之內都可以使用，不用擔心沒有交通工具或無人接送。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，南投好孕卡不只是一般的悠遊卡，是為孕媽咪特別設計的超級悠遊卡，另考量孕媽咪採購奶粉、尿片及相關用品需求，積極洽詢各大連鎖藥妝店加入服務行列，提供孕媽咪折扣優惠。

聚傳媒

孕婦 悠遊卡

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