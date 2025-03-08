快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

壯觀！百棚布袋戲大拚場 讓芬園鄉福德宮土地公看過癮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里，十分壯觀，廟方還準備1千個小提燈、3千分平安餐送給民眾，來自各地民眾前來朝聖，場面十分熱鬧。

福德宮總幹事林坤燦說，福德宮每年「頭牙」土地公生日，都會有酬神活動，從4年前開始，盛大舉辦，從全台各地請來布袋戲團前來公演，從第一年的68棚造成轟動後，棚數越來越多，到去年增加到82棚，今年又逢28年宮廟，擴大請到100棚。

林坤燦說，今年「頭牙」（農曆2月2日）是國曆3月1日，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天周六下午3時到晚間9時，舉辦布袋戲大公演，百棚布袋團將沿著縣芬路一字排開，前來「拚場」，讓土地公及民眾看得過癮。

林坤燦說，布袋戲團都是由信眾以每棚6千元捐獻，有的捐獻5棚到6棚，幾乎把全台各地的布袋戲團「一網打盡」，各布袋戲班也都具特色，福德宮此一布袋戲團大公演，也打出名號，年年吸引數千人前來看布袋戲，形成地方文化特色。

福德宮從今天上午就有許多信眾前往參拜，到下午集聚更多民眾，除了拜拜外，也排隊索取小提燈及平安餐，並沿著戲棚欣賞各布袋戲團的表演。

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里。記者劉明岩／攝影

土地公 布袋戲 生日

延伸閱讀

土地公官帽也敢偷 竊賊動手前還先點香「告罪」

台鐵冷知識 全台唯一「用土地公命名」的車站在桃園

3月1日龍抬頭「三生肖」必拜土地公、濟公！旺財加薪升官攏來

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

相關新聞

每盒蛋只要25元！鹿港半小時搶光 彰化明早還有1場

彰化縣政府與中華民國養雞協會舉辦的雞蛋促銷活動，由於每組4盒只要100元，每盒才25元，而在超商每盒則要43元，今天早上...

新光三越櫃哥櫃姐提前完成取物 外牆懸掛物估月底拆完

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過3周，5日新光三越提前完成櫃哥櫃姐取物，專櫃取貨尚在加速推進；中市府已針對新光三越開出7...

運動中心兩樣情…彰北今風光重新營運 彰南還待善後

彰化縣北、南運動中心兩樣情！彰北運動中心經重新委外，業者再花3千多萬元優化軟硬體設施，今天風光舉辦營運儀式，並開設12個...

壯觀！百棚布袋戲大拚場 讓芬園鄉福德宮土地公看過癮

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公...

減少農藥、改有機肥 南投農民保育石虎還多領「生態薪水」

南投縣2019年加入保育石虎，推動生態服務給付方案，社區和農民參與踴躍，範圍從最開始的集集、中寮，擴大到10個鄉鎮市，今...

類流感、腸胃炎居高不下 南投醫院開特別門診降低感染

疾管署統計資料指出，國內上周（2月23日至3月1日)類流感門急診就診達11萬5千餘人次，仍處流行期，且清明節連續假期即將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。