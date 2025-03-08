壯觀！百棚布袋戲大拚場 讓芬園鄉福德宮土地公看過癮

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟28周年，今天下午請來全台100棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里，十分壯觀，廟方還準備1千個小提燈、3千分平安餐送給民眾，來自各地民眾前來朝聖，場面十分熱鬧。

福德宮總幹事林坤燦說，福德宮每年「頭牙」土地公生日，都會有酬神活動，從4年前開始，盛大舉辦，從全台各地請來布袋戲團前來公演，從第一年的68棚造成轟動後，棚數越來越多，到去年增加到82棚，今年又逢28年宮廟，擴大請到100棚。

林坤燦說，今年「頭牙」（農曆2月2日）是國曆3月1日，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天周六下午3時到晚間9時，舉辦布袋戲大公演，百棚布袋團將沿著縣芬路一字排開，前來「拚場」，讓土地公及民眾看得過癮。

林坤燦說，布袋戲團都是由信眾以每棚6千元捐獻，有的捐獻5棚到6棚，幾乎把全台各地的布袋戲團「一網打盡」，各布袋戲班也都具特色，福德宮此一布袋戲團大公演，也打出名號，年年吸引數千人前來看布袋戲，形成地方文化特色。