彰化員林百果山植樹活動 盼打造減碳生態綠網
彰化縣府、林業保育署南投分署今天在員林百果山辦植樹活動，種植羅漢松、珊瑚樹、烏來杜鵑、金毛杜鵑等原生樹種，縣府盼植樹減碳，統計近3年已提供30多萬株苗木用於種植。
彰化縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署、員林市公所、員林市民代表會、員林市農會今天在員林市百果山共同辦理「織一片生態綠網」植樹活動，彰化縣長王惠美、林業保育署南投分署長李政賢、員林市代理市長賴致富等人出席，與民眾齊心種植黃連木等多種樹苗。
王惠美表示，現場0.71公頃種植660株原生樹種，包含羅漢松、珊瑚樹、白水木、黃連木、流蘇、山櫻花、蘭嶼羅漢松、刺葉桂櫻、小實女真、烏來杜鵑、金毛杜鵑、月橘等，營造多樣性淺山環境，也贈送象牙木、台灣肖楠、茶花、竹柏等2000株苗木給民眾帶回家。
李政賢說，植樹能改善空氣品質、減少碳排放，更是維持生態系統穩定重要環節，希望透過活動，讓更多人了解樹木價值，並持續將綠色行動融入日常生活，攜手為台灣打造永續未來，期待更多民眾加入植樹行列，實現「織一片生態綠網」願景。
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