每盒蛋只要25元！鹿港半小時搶光 彰化明早還有1場

彰化縣政府與中華民國養雞協會舉辦的雞蛋促銷活動，由於每組4盒只要100元，每盒才25元，而在超商每盒則要43元，今天早上鹿港首場，民眾大排長龍搶便宜，約半小時就賣光；明天上午8時，彰化縣政府側門還有一場，同樣限售500組，想買要趁早。

縣府農業處人員指出，彰化縣是全台最大的雞蛋產區，每兩顆蛋就有一顆產自彰化，此次辦理洗選蛋促銷活動，除了促進買氣外，也為彰化出產的優質雞蛋行銷。

首場洗選蛋促銷活動今天早上7點半，在鹿港鎮公所前廣場開賣，由於價格便宜，有的民眾早上6點出頭，就前往排隊，到7點半就排了約百公尺，繞了廣場一大圈，由於每人限購一組四盒，有的民眾還全家總動員，一口氣買了好幾組，500組約半小時就賣光，現場還送給買蛋民眾蛋類製品。

一名施姓家庭主婦說，在促銷活動的每盒10顆裝雞蛋才25元，在超商要賣到40多元，最近美國鬧蛋荒，一盒12顆裝要賣到約台幣500元，想說台灣雞蛋相對便宜許久，所以才會前來排隊買蛋。

今天沒買到蛋的民眾沒關係，明天（9日）上午8點在彰化縣政府側門還有一場雞蛋行銷活動，同樣限售500組，每人限購一組，勢必造成搶購。