減少農藥、改有機肥 南投農民保育石虎還多領「生態薪水」

南投縣2019年加入保育石虎，推動生態服務給付方案，社區和農民參與踴躍，範圍從最開始的集集、中寮，擴大到10個鄉鎮市，今年度生態給付方案從10日起至31日受理申請，透過巡守棲地、友善農作不僅可保育石虎，民眾還能領到「生態薪水」。

中寮鄉廖姓農民分享保育經驗，他參與生態服務給付後，減少農藥使用，改用有機肥料和人工除草，避免農藥透過食物鏈危害石虎；也保留田埂邊的灌木叢與雜草地，為石虎提供隱蔽的棲息環境，農地維持自然狀態，也成了鳥類和小型哺乳動物的樂園。

林業及自然保育署南投分署表示，石虎曾廣泛活動在台灣淺山地區，因為石虎棲地與人類居住、耕作範圍重疊，衍生石虎與居民間衝突，導致石虎數量銳減，如今主要分布苗栗、台中與南投。

為了鼓勵居民參與石虎保護，南投縣從2019年推動生態給付計畫，社區和農民參與踴躍。今年度給付方案包括三部分：一、友善農地」：只要全期農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善之防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金；配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元獎勵金。實施地區為南投市、集集鎮、名間鄉、中寮鄉。

二、家禽危害通報：南投縣全縣，若發現石虎入侵放養家禽場域，保留相關事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害事證，先發3千元獎勵金；配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵金。

三、巡護監測部分，由社區發展協會或民間團體成立巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、及參與其他石虎保育工作等，每年核發最高6萬元獎勵金；配合架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元，最多可領取2次，實施地區為南投、草屯、竹山、集集、名間、鹿谷、中寮、國姓、水里、信義等10鄉鎮。