新光三越櫃哥櫃姐提前完成取物 外牆懸掛物估月底拆完

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過3周，5日新光三越提前完成櫃哥櫃姐取物，專櫃取貨尚在加速推進；中市府已針對新光三越開出7張罰單、153萬元罰鍰，目前新光三越正加緊進度拆除外牆懸掛物，預計3月31日完成。

市府表示，新光三越申請3月1日到6日開放733名櫃哥、櫃姐進入館內拿取私人物品，期間進出順利，已於5日提前完成；新光三越後續計畫取出專櫃貨物，都發局要求提送安全維護計畫。新光三越表示，已委請專業建築師團隊與營造工程顧問公司，加速申請。

市府指出，針對氣爆案已開罰新光三越7件、153萬元，繼續要求業者分三階段完成建物改善，第一階段拆除外牆危險的懸掛物，預計3月31日完成；第二階段開放人員暫時進出，已提前完成，不過還有貨物移出等計畫；第三階段將整棟建物修復到可供使用，目前尚無法推估具體時間。

市府表示，案發後啟動公安稽查、心理關懷與法律求償三大專案。公安稽查部分，2月已完成大型百貨商場稽查，3月12日起開始第二波餐飲業稽查，預計4月底完成；心理關懷方面，衛生局2月3日起透過電話、簡訊與關懷卡，提供111人次服務，此外目前仍有3名傷者住院，市府也會持續關懷。

除此之外，社會局啟動「一戶一社工」專案，安撫傷者與家屬，提供經濟或福利資源需求諮詢，市府除發放死傷慰問金，也迅速核發死亡救助金20萬元、重傷救助金10萬元，並協助喪葬事宜；勞工局則從3月起規畫5場徵才活動，提供超過3000個職缺，並在現場設置百貨與零售服務業專區。

法律求償部分，法制局與勞工局共同設立諮詢專線，法制局也聯繫被害人或家屬，與犯罪被害人保護協會台中分會協助求償，並要求新光三越開立專線讓消費者快速反映問題。新光三越指出，0800-008-011專線開設至今，已接聽超過560通來電，主要詢問商品處理、禮券與點數效期等。