運動中心兩樣情…彰北今風光重新營運 彰南還待善後

彰化縣北、南運動中心兩樣情！彰北運動中心經重新委外，業者再花3千多萬元優化軟硬體設施，今天風光舉辦營運儀式，並開設12個公益時益給弱勢族群免費使用；反觀彰南運動中心則與包商發生糾紛，預定四月底停止營業，縣長王惠美表示會盡速業者協調，保障鄉親權益。

縣長王惠美今天上午出席彰化市彰北運動中心重新啟用儀式時表示，彰北國民運動中心為地下一層，地上四層的建築，2015年完工啟用，不僅是彰化縣第一所國民運動中心，也是中部地區首座複合型國民運動中心，原受委託經營管理的中州科技大學，經教育部宣告解散，及八年營運契約期滿退出營運，縣府重新委由舞動陽光股分有限公司營運管理。

王惠美說，業者共投入3千多萬元，歷時3個多月進行彰北運動中心場館優化，全齡全面升級，包括游泳池設備全面升級，體適能中心強化、球場木地板翻新等，讓運動能夠更安全、更舒適，且使用自動智慧化的管理系統，包括多元支付選項、場地即時使用資訊，並新增電池點名系統，除提升方便性外，也更節能。

業者也提供「全齡友善」的運動環境，推出全齡化的運動課程，如青年族群的飛輪、空中瑜珈、有氧與肌力訓練，銀髮長者的太極拳、柔軟體操與瑜珈，讓長輩也可以通過運動來更健康。

業者並開設有12個公益時段，即周一到周五早上8點到10點、下午2點到4點，提供給長輩、身心障礙者、65歲以上的民眾、55歲以上的原住民及低收入戶都可以免費使用。