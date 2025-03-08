類流感、腸胃炎居高不下 南投醫院開特別門診降低感染
疾管署統計資料指出，國內上周（2月23日至3月1日)類流感門急診就診達11萬5千餘人次，仍處流行期，且清明節連續假期即將來臨，民眾返家掃墓、聚會增加，為降低傳染風險，衛福部南投醫院即日起，周一至周六開設類流感及腸胃炎特別門診，方便民眾就醫。
南投醫院院長洪弘昌說，18歲以上的成年人出現疑似流感相關的症狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐、畏寒等，就可以至類流感及腸胃炎特別門診接受診療。
依據疾管署統計，除類流感仍處於流行期，且全國腹瀉門急診就診人次也是近5年最高，提醒民眾仍須留意自身及周邊親友的健康狀況。
為了降低傳染風險，民眾應做好手部衛生、咳嗽禮節、飲食衛生及環境衛生，在如廁後、進食或者在準備食物前應使用肥皂正確洗手。如有疑似症狀盡量在家休息，外出則須配戴口罩，避免傳染他人。若出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆應盡速就醫，配合醫師指示接受治療，降低併發重症發生風險。
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