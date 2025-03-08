類流感、腸胃炎居高不下 南投醫院開特別門診降低感染

疾管署統計資料指出，國內上周（2月23日至3月1日)類流感門急診就診達11萬5千餘人次，仍處流行期，且清明節連續假期即將來臨，民眾返家掃墓、聚會增加，為降低傳染風險，衛福部南投醫院即日起，周一至周六開設類流感及腸胃炎特別門診，方便民眾就醫。

南投醫院院長洪弘昌說，18歲以上的成年人出現疑似流感相關的症狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐、畏寒等，就可以至類流感及腸胃炎特別門診接受診療。

依據疾管署統計，除類流感仍處於流行期，且全國腹瀉門急診就診人次也是近5年最高，提醒民眾仍須留意自身及周邊親友的健康狀況。