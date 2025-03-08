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防止電動車火災 中市交通局試辦電動車停車格消防間隔

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市交通局在交通局停車場試辦電動車消防間隔，畫設長5.25公尺、寬2.5公尺的兩側間隔，防止火災發生時燒到鄰車，也留下消防人員救災空間。圖／市府提供
台中市交通局在交通局停車場試辦電動車消防間隔，畫設長5.25公尺、寬2.5公尺的兩側間隔，防止火災發生時燒到鄰車，也留下消防人員救災空間。圖／市府提供

近年環保意識抬頭，越來越多民眾購買電動車，電車消防問題也受到重視。台中市交通局去年試辦熱顯像儀、配置滅火毯等措施，今年再推出「消防間隔」，目前在交通局前停車場試辦，於電動車格旁畫設消防間隔，留下逃生與救援的空間。

交通部統計，台中市去年底登記的電動汽車數量已超過1.36萬輛。市議員曾指出，電動車鋰電池高溫易燃，發生火災後救災不易，但市內電車消防設備不足；交通局去年底先在潭興立體停車場導入熱顯像儀、低壓細水霧設備，並規畫公有立體停車場配置可抗攝氏1000度高溫的滅火毯。

交通局近日再試辦電動車停車格消防間隔，試辦地點是交通局前的停車場，在該處2格電動車格兩側，畫出長5.25公尺、寬2.5公尺的消防間隔；交通局指出，消防間隔有2大作用，第一是車輛起火時不會直接燃燒到鄰車，第二是為消防人員留下鋪蓋滅火毯的緩衝空間。

交通局表示，目前僅在交通局前停車場試辦，後續可能透過消防演練等措施，驗證與檢討消防間隔的效用，若成效良好將擴大辦理，交通局轄下的公有停車場電動車格將重新畫設，未來如有新設的停車場，也會在電動車格部分留下消防間隔空間。

交通局長葉昭甫表示，防火於未燃，台中市目前已有多項電動車防災軟硬體設備，停車格消防間隔相對熱顯像儀等設施，設置更加容易，成本也低，但能有效提高停車場的安全品質、降低火災蔓延風險；交通局也會滾動檢討，持續增加更多電動車消防作為，宣導防災新觀念。

台中市交通局去年已在部分停車場試辦熱顯像儀、低壓細水霧設備等電動車格消防設施。圖／市府提供
台中市交通局去年已在部分停車場試辦熱顯像儀、低壓細水霧設備等電動車格消防設施。圖／市府提供

停車場 台中市 電動汽車

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