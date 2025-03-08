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投縣推好孕卡 補助準媽媽搭小黃
今天是婦女節，南投縣政府提前送好禮、推出「好孕卡」，準媽媽們可搭乘特約計程車產檢、購物，提供更便利安全的生養環境。新竹市政府則提出「中醫助孕調理」計畫，提供20至45歲夫妻，每人每年2次中醫助孕調理，提高助孕成功率。
南投縣社會及勞動局長林志忠說，「好孕卡」使用期間從懷孕到預產期次日起算90天內，搭乘合作計程車提供孕婦車資補助，8日起開放線上申請，每次懷孕補助5千元，單趟最高補助250元，範圍包含中彰投三縣市。
南投縣長許淑華說，南投幅員遼闊，孕婦出門產檢就醫，由家人接送或自己搭乘交通工具相當不便，縣府和台灣悠遊卡公司合作推出好孕卡，中彰投9大計程車隊踴躍響應，共3800多輛計程車參與好孕專車。好孕卡申請採用網路申辦，只須進入南投縣政府網路e櫃檯，點選「好彩投」好孕乘車服務，填妥資料即可完成申請。
新竹市政府打造友善生育環境，推出「中醫助孕調理」，設籍新竹市20至45歲已婚男女不限胎數皆可申請。最高補助2400元，享2次調理服務。
新竹市代理市長邱臣遠表示，超過30家中醫院所參與「祝你好孕」計畫，符合資格民眾可至新竹市數位申辦服務平台申請。
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