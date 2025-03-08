全台首座獨角仙公園 東勢動工

台中市東勢區打造全台首座獨角仙主題公園，昨天正式動工，預計今年12月完工，園區內將復育獨角仙，成為山城新地標。昆蟲專家李春霖指出，昆蟲復育非一蹴可幾，打造獨角仙棲地沒有2至3年難有成效，提醒政府部門不要為政績求快速成，以免欲速不達。

獨角仙特色公園位在東勢客家文化園區南側，面積約0.4公頃，以獨角仙4個生命周期為特色，規畫2大遊戲空間，設置飛輪、旋轉蹺蹺板及彈跳床，搭配複合式造型地墊，營造無障礙動線。

建設局長陳大田說，獨角仙公園是全台唯一，除獨角仙主題外，還帶入生態主題並涵蓋客家文化和空間元素，成為兼具環境教育功能的共融公園。

台大實驗林博士李春霖說，獨角仙是完全變態昆蟲，要經過卵、幼蟲、蛹、成蟲4階段，幼蟲生活在腐質土壤或朽木中，成蟲嗜食腐果及樹液，在台灣山區均可找到，屬於森林棲地物種。

獨角仙公園如果廣植光臘樹，有可能吸引野生獨角仙棲息繁衍，但復育獨角仙不能求快，建立獨角仙棲地，至少需要3年時間，才能成功。另外，近年有民眾引進外來種獨角仙繁殖，他擔心出現棄養潮，可能威脅原生種獨角仙的生存，呼籲民眾飼養獨角仙，不要隨意野放，破壞生態平衡。

陳大田表示，設計團隊聘請當地生物專家擔任顧問，在獨角仙公園規畫復育區，強調不會到處收購或抓取種源，而是與東勢林場及林務單位合作，進行獨角仙幼蟲放養，設5處復育區，除種植獨角仙最愛的光臘樹外，腐植土壤區會放置觀察箱。

台中市議員吳振嘉說，東勢山城缺乏亮點，許多年輕夫妻反映非常需要共融式親子遊戲場，這次以山城最常見的昆蟲獨角仙，興建全台首座獨角仙公園，將透過環境教育，讓民眾近距離觀察獨角仙在地底下樣貌外，更學習尊重生命。