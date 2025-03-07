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台中西區公所補強完工 太平、霧峰、大里3區進度曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西區區公所今揭牌。圖／台中市政府提供
台中市西區區公所今揭牌。圖／台中市政府提供

台中市有多處區公所建築老舊失修，又經歷921地震的摧殘，西區公所原地耐震補強完工今揭牌；太平區公所、霧峰區公所新建行政大樓預計明年完工，大里區公所聯合行政中心力拚明年底開工。

西區區公所於民國79年建成，歷經多次地震，經評估鑑定需耐震補強，公所斥資近4303萬元，去年6月啟動修繕，今揭牌啟用。

副市長黃國榮今代表市長盧秀燕主持揭牌儀式時說，西區區公所經過耐震補強，列柱加粗加厚更穩固，並同步修繕牆體，解決長期滲水與白華問題，全面提升建物安全性，打造更安全舒適的洽公場域。

民政局長吳世瑋表示，許多行政區人口增加且公所老舊，民政局便展開改建，太平區公所及霧峰區公所則是新建工程。

太平區公所工程2023年1月動工，全案斥資逾6億元，興建地下2層、地上5層建築，預計明年3月完工。霧峰區公所2022年底動工，斥資逾6億元，興建地下二層、地上五層建築，預計明年中完工。

吳世瑋說明，配合台中市第15期市地重劃，大里聯合行政中心規畫除了區公所外，還與多個機構合署辦公，預算約20多億，今年辦理興建規畫作業，並與地方說明溝通，以利取得興建方案共識，預計明年編列細部設計、監造及工程發包經費，力拚明年底開工。

台中市西區區公所今揭牌。圖／台中市政府提供
台中市西區區公所今揭牌。圖／台中市政府提供

台中市 地震 建築

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