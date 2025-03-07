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台灣女力論壇台中登場 邀郭奕伶、黃晴雯跨域對話
「2025台灣女力論壇─永續韌性與女力菁英」今在台中登場，邀商周集團執行長郭奕伶與遠東SOGO百貨董事長黃晴雯跨領域對話，分享在全球變局與數位轉型之下，如何發揮女性領袖關鍵影響力，增強組織韌性並促進創新發展。
今天論壇由台灣上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會及以國立台中教育大學管理學院主辦，以「永續韌性與女性領袖：引領多元共榮的社會影響力」為主題，由中台灣女力論壇聯合會執行長郭鳳玉引言，近300位企業領袖、學界與政府單位到場。
中台灣女力論壇聯合會2023年2月成立，會員主要來自上市櫃企業主、隱形冠軍等傑出優秀的女性領導人，會員人數即將破百。今創會長、日本台灣商會聯合總會總會長俞秀霞，交棒給第二屆會長、國立台中教育大學管理學院院長林欣怡。
郭奕伶分享，「破框成長的三把鑰匙」，她以AI產業崛起對傳統電子製造業的衝擊為案例，探討市場的挑戰，鼓勵企業領袖斷、捨、離，勇於顛覆過去的成功模式，以更開放的心態擁抱新趨勢，擁抱變革。
黃晴雯分享在變動快速的時代，女性領導者如何以獨特的視角與韌性，為企業帶來更具包容性與永續性的成長動能，以及女性領導者在企業決策、創新與ESG發展中如何扮演的關鍵的影響力，並透過SOGO的實踐經驗，實證女性的影響力正在重塑未來的商業環境。
林欣怡說，企業永續發展的關鍵，在於領導者如何以企業家之姿在數位創新與社會責任間取得最大平衡與效益。女性領袖展現出獨特的韌性與視野，運用良善治理的影響力和新儒商精神，推動企業在全球化與數位化的浪潮中，勾勒出更具社會永續的策略藍圖。
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