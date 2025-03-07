彰化社頭杜鵑花季將登場...首辦未婚聯誼 花道下牽起有緣人

彰化縣社頭鄉公所、鄉代會、農會合辦的「杜鵑花季」活動將於3月15、16日登場，杜鵑花大道忠義路目前已繁花盛開，今年更首度結合未婚聯誼活動，希望讓大家在浪漫花道下找到有情人。

社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉代會主席陳慶福、農會總幹事蕭良珍等人今天為社頭杜鵑花季暖身宣傳，忠義路長達約1公里的杜鵑花和小葉欖仁樹是社頭最美公路，最近紅、白、粉色杜鵑花都已開花，形成美麗三色花海。

蕭浚二表示，今年結合杜鵑花花語「永遠屬於你」的浪漫意境，公所規劃首場「未婚聯誼活動」，共有65位青年男女報名參加，希望為單身朋友搭建交流平台，在杜鵑花大道下找到心儀對象，並提升結婚率與生育率，為社頭注入更多活力。

除了有杜鵑花大道導覽，還有農特產品芭樂、織襪及美食等攤位展售、DIY手作、發票換樹苗、兒童繪畫寫生比賽、清水岩寺茶花展、社區學校團體才藝表演、街頭藝人、稻草創意裝置藝術、大型充氣公仔及地方風味餐品嚐，社頭鄉農會也有食農教育體驗活動。