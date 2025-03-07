南投信義鄉長全志堅涉貪收押 縣府派甘浩望代理

國民黨籍信義鄉長全志堅涉貪污罪嫌，遭台中地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。南投縣政府今天表示，核派前信義鄉公所祕書甘浩望代理鄉長職務，直至全志堅解除羈押、申請復職。

台中地方檢察署去年11月間偵辦南投縣信義鄉鄉民代表會主席李國源等人涉嫌貪污治罪條例等案，向上溯源偵辦，掌握現任鄉長全志堅也涉貪，檢方4日通知到案說明，案經檢察官複訊，認為全志堅涉犯貪污治罪條例收受賄賂或其他不正利益罪嫌重大，5日諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。

南投縣政府表示，依據地方制度法第78條內容，鄉鎮市長依刑事訴訟程序被羈押者，由縣政府停止職務，全志堅涉貪污案遭台中地方法院裁定收押，縣府依地方制度法第82條，核派甘浩望代理，以利鄉政推動。甘浩望原任信義鄉公所祕書，先請辭再代理鄉長。