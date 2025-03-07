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中火1月燒2次 以煤換氣居民好緊張 立委示警：顧工安

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供

中火今早發生火災，雖很快撲滅、無人員傷亡，但這已是近1個月第2次，讓附近居民很緊張，憂「以氣換煤」政策，稍有不慎很恐怖。立委顏寬恒說，中火積極發展燃氣，燃氣機組禁不起任何一件火警，要求台電及廠商加強工安。

顏寬恒認為，中火近期發生2次火警，過去相關工程的工安意外頻傳，也有工程人員因此傷亡，為了配合政府錯誤的能源政策，台電中火背負了中部地區火力發電的重責大任。

顏寬恒強調，未來中火積極發展燃氣，燃氣機組禁不起任何一件火警，任何的小疏失都可能釀成重大的意外，呼籲台電務必釐清發生原因，告訴社會大眾真相，加強廠商及員工的教育訓練，不要讓當地民眾和從業人員生活在危險之中。

台電上月13日才發生4號鍋爐起火，今天又發生廠區工程火警。住在附近的居民說，看到中火廠區冒出黑煙，煙很大很緊張，後來台電有說是板模在施工時燒到，火很快就滅了；現在中火著手設置燃氣機組、是燒瓦斯的，稍有不慎很恐怖，真的很擔心。

台電表示，上午燃氣計畫海水渠道興建工程時，承包商切割鋼筋不慎，火星點燃塑膠模板引發火警，本次事故不影響供電與機組運轉，也無人員受傷，已要求所有工地改善檢討，並加強承包商管理。

台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供

中火 台電

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