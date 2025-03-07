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台中火力發電廠火災濃煙散布空氣汙染物 環保局將開罰

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
環保局到場偵測空品，未發現明顯變化，但濃煙中的粒狀汙染物已散布空氣中，將對施作工程的承包商開罰10萬元到500萬元。圖／市府提供
環保局到場偵測空品，未發現明顯變化，但濃煙中的粒狀汙染物已散布空氣中，將對施作工程的承包商開罰10萬元到500萬元。圖／市府提供

台中火力發電廠今天上午10時許，承包商施作切割作業時火星不慎波及塑膠模板，釀成火災，無人員傷亡，火勢在1小時內撲滅。環保局指出，派員現場監測並未發現空氣品質有明顯變化，但因施工不慎造成濃煙中的粒狀汙染物散布空氣中，已違反空汙法，將裁罰承包商。

中火今天上午10時13分傳出火警，現場黑煙瀰漫，路過的駕駛驚呼快逃，消防局到場滅火，59分許撲滅。職安署中區職安中心現場勘查，起火原因是工人切割鋼筋時未設置防火毯等措施，導致火星噴濺到塑膠模板，已勒令停工並處以3萬元到30萬元罰鍰。

台中市環保局指出，事發當下透過AI判煙系統，第一時間掌握汙染狀況，馬上派員到現場監測空氣品質。由於火勢被快速撲滅，對整體空品影響不是很大，感測器並未發現空品有明顯變化；不過大量濃煙已造成粒狀汙染物散布空氣中，將依違反空汙法第32條第1項第1款，處承包商10萬到500萬元罰鍰。

環保局表示，AI判煙系統推播後，立即在臉書發布示警，提醒附近居民留意；今天的風場是北北東風，空氣中的懸浮微粒會被吹往下風處的彰化，已同步通報彰化縣環保局留意空品狀況。

中火今天上火災，濃濃黑煙竄出，消防局約1小時內撲滅火勢。圖／市府提供
中火今天上火災，濃濃黑煙竄出，消防局約1小時內撲滅火勢。圖／市府提供

火星 環保局

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