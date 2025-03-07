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誰說彰化不好玩… 春暖花開賞花攻略看過來

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「蜀葵花」也在三月上旬綻放，田中窯創藝園區及員林蜀葵花海是知名熱點，遊客置身上萬株花比人高的花海迷宮裡，令人心花怒放。圖／縣府提供
「蜀葵花」也在三月上旬綻放，田中窯創藝園區及員林蜀葵花海是知名熱點，遊客置身上萬株花比人高的花海迷宮裡，令人心花怒放。圖／縣府提供

春暖花開，彰化縣有「花的故鄉」美名，包括黃花風鈴木、苦楝花、蜀葵花、花旗木、杜鵑花、木棉花等，正花開燦爛，各鄉鎮市也都陸續推出花季，彰化縣政府提供賞花攻略，迎接各地遊客，賞完花，還可就近去其他景點遊玩，吃美食。

芬園鄉彰南路1段到3段兩側種有長達5公里的黃花風鈴木，有「黃金大道」美名，目前正盛開，接續的是二水坑內坑步道兩側成排盛開的黃花風鈴木，在幽靜的林間彷如「黃金隧道」，台1線彰化溪州段、社頭忠義路等也是知名賞花景點。

「蜀葵花」也在三月上旬綻放，田中窯創藝園區及員林蜀葵花海是知名熱點，遊客置身上萬株花比人高的花海迷宮裡，令人心花怒放；社頭忠義路杜鵑花大道，三月中旬起，也是花開繽紛。

木棉花三月下旬到四月下旬也熱情綻放，最知名的木棉花道就位在東螺溪畔，從埤頭鄉至二林鎮綿延數公里，是全台最長的木棉花道，木棉花樹映照在剛插秧的稻田，美不勝收，來這裡騎自行車賞花、吹吹風；竹塘鄉田頭堤防的木棉花道同樣擁有高人氣。

二水鄉源泉派出所附近的「粉紅花旗木」，在三月下旬到四月中旬盛開，每當集集小火車經過時，與粉紅花旗木同框的絕美畫面，是最熱門的拍照打卡景點；田中鎮梅州街的「九重葛」花牆，從三月中開到四月，巨型花瀑傾瀉而下，繽紛美麗。

苦楝花則是三月下月登場，尤其彰化市大肚溪棒壘球畔「苦楝花」賞景秘境，白紫色花瓣盛開，格外浪漫。

最新花況及旅遊活動可上「彰化旅遊資訊網」https://tourism.chcg.gov.tw/查詢。

木棉花三月下旬到四月下旬熱情綻放，彰化縣最知名的木棉花道就位在東螺溪畔，及竹塘鄉田頭堤防的木棉花道，都擁有高人氣。圖／縣府提供
木棉花三月下旬到四月下旬熱情綻放，彰化縣最知名的木棉花道就位在東螺溪畔，及竹塘鄉田頭堤防的木棉花道，都擁有高人氣。圖／縣府提供
田中鎮梅州街的「九重葛」花牆，從三月中開到四月，巨型花瀑傾瀉而下，繽紛美麗。圖／縣府提供
田中鎮梅州街的「九重葛」花牆，從三月中開到四月，巨型花瀑傾瀉而下，繽紛美麗。圖／縣府提供
二水鄉源泉派出所附近的「粉紅花旗木」，在三月下旬到四月中旬盛開，每當集集小火車經過時，與粉紅花旗木同框的絕美畫面，是最熱門的拍照打卡景點。圖／縣府提供
二水鄉源泉派出所附近的「粉紅花旗木」，在三月下旬到四月中旬盛開，每當集集小火車經過時，與粉紅花旗木同框的絕美畫面，是最熱門的拍照打卡景點。圖／縣府提供
社頭忠義路杜鵑花大道，三月中旬起，也是花開繽紛。圖／縣府提供
社頭忠義路杜鵑花大道，三月中旬起，也是花開繽紛。圖／縣府提供
彰化縣黃花風鈴木以芬園鄉彰南路1段到3段的黃金大道最有名，台1線彰化溪州段、社頭忠義路等都是熱門賞花景點。圖／縣府提供
彰化縣黃花風鈴木以芬園鄉彰南路1段到3段的黃金大道最有名，台1線彰化溪州段、社頭忠義路等都是熱門賞花景點。圖／縣府提供
苦楝花則是三月下月登場，尤其彰化市大肚溪棒壘球畔「苦楝花」賞景秘境，白紫色花瓣盛開，格外浪漫。圖／縣府提供
苦楝花則是三月下月登場，尤其彰化市大肚溪棒壘球畔「苦楝花」賞景秘境，白紫色花瓣盛開，格外浪漫。圖／縣府提供

杜鵑花 風鈴木

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