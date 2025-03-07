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假錢母網路流竄真假難辨 紫南宮教一招破解仿冒品

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
不肖業者製作假錢母上網兜售，紫南宮主委莊秋安教導大家用磁鐵分辨真假錢母。圖／民眾提供
不肖業者製作假錢母上網兜售，紫南宮主委莊秋安教導大家用磁鐵分辨真假錢母。圖／民眾提供

竹山鎮紫南宮招財錢母熱門，商機吸引不肖業者仿冒錢母上網兜售，紫南宮最近發現，網路販售假錢母，和真錢母一模一樣。然而，真錢母為鋁合金材質，假錢母則用較便宜的鐵，可以用磁鐵吸附分辨，主委莊秋安呼籲信眾不要隨便網購錢母，以免花錢還受騙。

紫南宮今年元旦發放乙巳蛇年招財錢母，吸引超過10萬人排隊領取。聚寶盆造型的錢母，象徵聚財護金，相當討喜。就有不肖業者仿造假錢母，號稱獲紫南宮授權網上銷售，吸引民眾網購，求財運還能保平安。

紫南宮表示，網路販售的錢母，有些是民眾求取後販售，也有業者製作錢母，以紫南宮名義兜售，但大多數造型都和真錢母不同，號稱在紫南宮「過爐」，游走在灰色地帶。

但這次的假錢母，則是和蛇年錢母造型一模一樣，從外觀幾乎難以分辨，經過研究，發現這些網購的假錢母材質使用鐵，價格較便宜，但久了會脫漆生鏽，真錢母則為鋁合金加銅，價格較貴但品質好。假錢母因為是鐵，用磁鐵可以吸附，真錢母則不行，可以藉此辨別真假。

莊秋安強調，紫南宮錢母是非賣品，未授權任何單位販售，網路販售的錢母，大多是仿冒品，錢母代表信眾誠心向土地公祈求財運、保平安，除了元旦等年節會發放，紫南宮也和捐血中心合作，只要在紫南宮捐血，就能免費獲贈，呼籲民眾不要網購來路不明的錢母，以免花了錢沒有保佑，還上當受氣。

網路出現假的紫南宮錢母，和真品一模一樣，但因為採用較便宜的鐵為材質，用磁鐵可吸附。圖／民眾提供
網路出現假的紫南宮錢母，和真品一模一樣，但因為採用較便宜的鐵為材質，用磁鐵可吸附。圖／民眾提供

紫南宮 網購 蛇年

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