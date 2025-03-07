快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

保育石虎還能領薪水 南投生態服務給付獎勵開跑

中央社／ 南投縣7日電
南投縣今年持續辦理生態服務給付獎勵以保護石虎，內容包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，讓配合保育的友善生產者、社區居民領到「生態薪水」，同時創造友善石虎環境。通報石虎有獎金 南投縣農民踴躍參與友善生態給付，山區經常可見石虎活動影像。圖／南投縣政府提供
南投縣今年持續辦理生態服務給付獎勵以保護石虎，內容包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，讓配合保育的友善生產者、社區居民領到「生態薪水」，同時創造友善石虎環境。通報石虎有獎金 南投縣農民踴躍參與友善生態給付，山區經常可見石虎活動影像。圖／南投縣政府提供

南投縣今年持續辦理生態服務給付獎勵以保護石虎，內容包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，讓配合保育的友善生產者、社區居民領到「生態薪水」，同時創造友善石虎環境。

鼓勵民眾參與瀕危物種族群及重要棲地保護行動，農業部林業及自然保育署持續與地方政府合作推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，今年南投地區配合石虎保育生態服務給付方案，依舊包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，其中巡護監測團體參與額度從15個增至24個，友善農地、巡護監測符合資格者10日至31日向南投縣政府申請，家禽危害通報則是全年受理。

南投林業分署今天透過新聞稿表示，瀕臨絕種保育類動物石虎主要分布苗栗、台中與南投，活動棲地常是人類居住、耕作和活動區域，且多是私有地，衍生石虎與人類衝突，為鼓勵民眾對石虎及棲地保護有直接作為，2021年起正式推動南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，農民參與踴躍，今年持續辦理。

南投分署表示，友善農地部分，全期農作不用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，每1公頃發新台幣2萬元獎勵金，若再配合自動相機監測，3個月內拍到石虎再發1萬元獎勵金，實施地區集集鎮、中寮鄉、南投市營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段及名間鄉番子寮段、濁水段。

家禽危害通報部分，南投分署表示，南投縣內發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害事證，危害動物未明前先發3000元獎勵金，若再配合架設自動相機並在3個月內拍到石虎，再發1萬元獎勵金。

巡護監測部分，由社區發展協會或在地民間團體組隊巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及污染通報、參與保育工作等，每年核發最高6萬元，架自動相機拍到石虎再發5萬元，最多可領2次，實施地區南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。

南投縣 石虎 農地

延伸閱讀

南投推好孕卡補助5千元 準媽媽不用擔心產檢無車可搭

影／被「默認」支持分配指標 南投不為財政部背書

南投植樹節送8千株苗木 領取時間、地點一次看

頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

相關新聞

假錢母網路流竄真假難辨 紫南宮教一招破解仿冒品

竹山鎮紫南宮招財錢母熱門，商機吸引不肖業者仿冒錢母上網兜售，紫南宮最近發現，網路販售假錢母，和真錢母一模一樣。然而，真錢...

1月燒2次！中火再傳火警 職安署勒令停工開罰

台電台中火力發電廠工地今早起火，火勢已於11時許完全撲滅。中火近5年至少發生6場火警，近一個月發生2起，職安署查出，工地...

彰化清明節以捐款代替燒紙錢 超過300元獲贈芬園水粉

彰化縣環保局為推動「清明節以功代金」，鼓勵民眾以行善取代焚燒紙錢，民眾只要從3月14日到4月10日活動期間，前往四大超商...

全台首座獨角仙公園今開工 年底將成為東勢山城新亮點

台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，透過牠的4個生命周期，設計兩大遊戲空間，72公尺...

保育石虎還能領薪水 南投生態服務給付獎勵開跑

南投縣今年持續辦理生態服務給付獎勵以保護石虎，內容包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，讓配合保育的友善生產者、社區居民...

南投推好孕卡補助5千元 準媽媽不用擔心產檢無車可搭

明天是婦女節，南投縣政府送出好禮、推出「孕婦乘車補助計畫」，準媽媽們持好孕卡，可搭乘特約計程車到醫院產檢、購物，每次懷孕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。