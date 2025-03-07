保育石虎還能領薪水 南投生態服務給付獎勵開跑

南投縣今年持續辦理生態服務給付獎勵以保護石虎，內容包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，讓配合保育的友善生產者、社區居民領到「生態薪水」，同時創造友善石虎環境。

鼓勵民眾參與瀕危物種族群及重要棲地保護行動，農業部林業及自然保育署持續與地方政府合作推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，今年南投地區配合石虎保育生態服務給付方案，依舊包含友善農地、家禽危害通報、巡護監測，其中巡護監測團體參與額度從15個增至24個，友善農地、巡護監測符合資格者10日至31日向南投縣政府申請，家禽危害通報則是全年受理。

南投林業分署今天透過新聞稿表示，瀕臨絕種保育類動物石虎主要分布苗栗、台中與南投，活動棲地常是人類居住、耕作和活動區域，且多是私有地，衍生石虎與人類衝突，為鼓勵民眾對石虎及棲地保護有直接作為，2021年起正式推動南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，農民參與踴躍，今年持續辦理。

南投分署表示，友善農地部分，全期農作不用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，每1公頃發新台幣2萬元獎勵金，若再配合自動相機監測，3個月內拍到石虎再發1萬元獎勵金，實施地區集集鎮、中寮鄉、南投市營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段及名間鄉番子寮段、濁水段。

家禽危害通報部分，南投分署表示，南投縣內發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害事證，危害動物未明前先發3000元獎勵金，若再配合架設自動相機並在3個月內拍到石虎，再發1萬元獎勵金。

巡護監測部分，由社區發展協會或在地民間團體組隊巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及污染通報、參與保育工作等，每年核發最高6萬元，架自動相機拍到石虎再發5萬元，最多可領2次，實施地區南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。