中科擴建二期球證補償協商未果 會員要求保留綠地
攸關台積電擴廠的中科擴建二期，最大地主興農球場與會員球證價購問題未解決，雙方今天首次協商但未達協議，會員集結中科管理局陳情，要求「留下球場、保留綠地」不應設廠。
興農公司今天與興農球場會員在中科管理局召開首次協商會，中科管理局也派員列席。興農球場會員權益促進會會長陳永豐率逾200人到場，但因雙方未達協議，促進會接著轉往台積電中科15A廠前抗議。
陳永豐接受媒體聯訪時表示，當初會員購買球證每張逾新台幣百萬元，現在附近高爾夫球場球證約500萬元，因此要求興農公司以320萬元賠償。
陳永豐說，但興農公司只願意退回14萬元的保證金，讓他們無法接受。促進會現在要求「留下球場、保留綠地」，不應該在此設廠。
興農公司則表示，依據契約載明，球場入會支付保證金14萬元，會員享有擊球權，現在依照契約退費，興農公司將於20日前提出具體解決方案。
中科管理局今天發布新聞稿表示，雖球證議題屬於私權契約，但多次與興農公司協商協議價購時，為保障會員權益，即要求興農公司應設立高爾夫球會員球證信託基金專戶，專款專用，興農公司最後也同意辦理。
中科管理局指出，今天初次協商，雙方意見還有歧異，中科也請興農公司將會員意見攜回研議，並再持續溝通，化解歧異，尋求合理解決。
中科擴建二期計畫面積89.75公頃，興農球場占67公頃，中科管理局表示，中科擴建二期是為了維持台灣半導體科技優勢所進行的產業布局，是國家重大經濟建設，取得土地勢在必行，目前相關行政程序都在積極進行中。
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