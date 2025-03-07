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全台首座獨角仙公園今開工 年底將成為東勢山城新亮點

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影

台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，透過牠的4個生命周期，設計兩大遊戲空間，72公尺的攀爬架，並設有無障礙圍籠屋遊戲通路，讓孩童盡情探索其間，打造融合自然與遊憩的特色遊戲場，目標今年12月完工後，將成為台中山城的新地標。

中市建設局指出，「獨角仙公園」占地約0.4公頃，兩大遊戲空間設有無障礙圍籠屋遊戲通路，讓孩童盡情探索，並設置飛輪、旋轉蹺蹺板及彈跳床，並搭配複合式造型地墊，營造無障礙動線；而公園內的遮陽設計取材自客家油傘，搭配喬木植栽，營造涼爽氛圍，設有戲水區，可有效調節氣溫，為市民提供舒適的休憩與避暑場所。

基於民眾關心獨角仙的生態復育問題，設計團隊表示，已聘請當地生態生物專家擔任顧問，就獨角仙公園已規畫復育區，強調不會到處收購或抓取種源，而是與東勢林場及各林務單位合作，蒐集並進行獨角仙幼蟲的放養，未來會設置5處復育空間，同時營造獨角仙棲地環境，設置獨角仙撫育區，種植獨角仙最愛的光臘樹外，腐植土壤區會放置觀察箱，模擬獨角仙的棲息環境。

中市議員吳振嘉說，東勢山城缺乏亮點，近來許多年輕家庭反映非常需要共融式親子遊戲場，因此在達成各方共識後，決定以山城最常見的昆蟲，新建全台第一座的獨角仙公園，獨角仙復育成功後，更會設置提醒警告牌，透過教育手段，讓民眾近距離觀察瞭解獨角仙在地底下的樣貌，讓民眾尊重生態不要任意捕捉，共融公園適合各年齡層使用。

局長陳大田表示，經過1年多來和山城地區居民交換意見後，特色公園不但是全台唯一除了獨角仙主題外，園區還帶入生態的主題，設計結合東勢客家文化，以客家圍龍屋為空間元素，導入共融設計理念，打造具環境教育場域的綠色開放空間，園區位於東勢核心地區，串聯東豐自行車道，也鄰近文化中心，明年初就可帶給鄉親具有良好生態的獨角仙公園。

台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影
台中東勢區將出現全台首座獨角仙主題特色公園，共融園區以「獨角仙」為主題，將成為台中山城的新地標。記者黑中亮／攝影

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