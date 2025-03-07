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1月燒2次！中火再傳火警 職安署勒令停工開罰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供

台電中火力發電廠工地今早起火，火勢已於11時許完全撲滅。中火近5年至少發生6場火警，近一個月發生2起，職安署查出，工地切割鋼筋火星噴濺到塑膠板模起 火，勒令停工、開罰，並加強工地檢查。

職安署中區職安中心主任林聰偉說，經現場勘查，工人在切割鋼筋時，沒有設置防火毯等防火防護，致火星噴濺到塑膠板模起火，以工地沒做好動火管理，勒令停工，並開罰3萬至30萬；中火場區有多次火警，因屬於重大基礎建設，將加強工地檢查。

台電台中火力發電廠今早火警，廠區新建燃氣機組海水渠道興建工程，施工時切割鋼筋不慎，造成塑膠板模起火燃燒，火勢已於11時許完全撲滅。台電表示，火警不影響機組運轉，也無人員傷亡。

中火近5年至少發生6起火警，包括2021年6月10日煤炭轉運塔輸送帶起火、2022年4月29日煤炭轉運塔輸送帶起火、2022年11月29日堆取煤機起火，煤炭轉運塔燒毀、2023年10月26日卸煤機高空運煤輸送帶起火、今年2月13日四號機組鍋爐起火，以及今天燃氣機組海水渠道工地起火。

台電上月13日才發生4號鍋爐起火，今天又發生廠區工程火警。住在附近的居民說，看到中火廠區冒出黑煙，煙很大很緊張，後來台電有說是板模在施工時燒到，火很快就滅了，但空氣中瀰漫臭味，實在很驚恐。

台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供
台電中火廠區工地今傳火警，濃濃黑煙竄燒，火勢已撲滅。圖／讀者提供

中火 台電

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