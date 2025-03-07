彰化清明節以捐款代替燒紙錢 超過300元獲贈芬園水粉

彰化縣環保局為推動「清明節以功代金」，鼓勵民眾以行善取代焚燒紙錢，民眾只要從3月14日到4月10日活動期間，前往四大超商事務機點選「以功代金」捐款達300元以上，即可獲得大面額紙錢Q版造型「芬園水粉」1份。

彰化縣環保局表示，為配合環境部推動「新紙錢三燒」政策，持續推行「集中燒」、鼓勵使用大面額及高品質紙錢「適量燒」、宣導以物或以功代金的「替代燒」，去年度首度結合社福團體推動清明節以功代金捐款送咖啡活動，去年捐款總額達21萬元，相較前年的14萬元，成長5成。

今年持續擴大辦理「以功代金」 環保宣導活動，將在3月23日、29日、以及30日上午8點至12點，分別在員林市第一納骨塔、彰化市第一納骨塔、鹿港鎮第一納骨塔設攤，攜手社福團體義賣宣導環保祭祀，民眾可將原本購買紙錢的費用轉為捐款支持社福團體，捐款即送環保局「文創咖啡包」1份。

此外，為因應民眾清明祭祖需求，彰化環保局結合縣內26鄉鎮市公所在公墓和納骨塔設置45處紙錢集中點，並提供清明節疏文供民眾使用，如有「紙錢集中清運」需求，可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356，也可透過環保局Line清運帳號，清運前5日內完成線上預約登記。

為讓民眾安心響應紙錢集中焚燒，環保局3月17日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「清明節淨爐科儀」，以莊嚴的祈福儀式確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，並兼顧環境保護。