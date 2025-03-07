南投推好孕卡補助5千元 準媽媽不用擔心產檢無車可搭

明天是婦女節，南投縣政府送出好禮、推出「孕婦乘車補助計畫」，準媽媽們持好孕卡，可搭乘特約計程車到醫院產檢、購物，每次懷孕補助5千元，單趟補助250元範圍包含中彰投，提供更便利安全的生養環境。

李姓孕婦說，預產期就在下個月，她住在草屯鎮，懷孕後在台中市亞洲大學附屬醫院產檢，有幾次急診丈夫開車載她就醫，到了醫院還要找車位，她只能獨自等待。有了好孕卡後，可由丈夫陪伴就醫，讓她更安心，好孕卡和孕婦乘車補助，很貼切準媽媽的需求。

南投縣社會及勞動局長林志忠說，「好孕卡」使用期間從懷孕到預產期次日起算90天內，搭乘合作計程車提供孕婦車資補助，好孕卡8日起開放線上申請，每次懷孕補助5千元，單趟最高補助250元，上下車一端須在中彰投。

南投縣長許淑華說，南投幅員遼闊，孕婦出門產檢就醫，由家人接送或自己搭乘交通工具相當不便，，縣府和台灣悠遊卡公司合作推出好孕卡，中彰投9大計程車隊踴躍響應，共有3800多輛計程車參與好孕專車，準媽媽不用擔心沒有交通工具或無人接送，且產後三個月之內都可以使用。

悠遊卡公司董事長林志盈說，南投好孕卡是為準媽媽們特別設計的超級悠遊卡，內儲縣政府5千元補助金，可以隨時儲值。考量孕婦需要採購奶粉、尿片等嬰兒用品，也洽詢各大連鎖藥妝店加入，提供準媽媽們更多折扣優惠。