兩天兩起電廠火災 台電：火災不影響供電 發電機組正常運轉

台中發電廠今（7）日上午10時許發生大火，現場冒出滾滾黑色濃煙，台電表示，火災發生後，廠內消防隊立即展開滅火，火勢上午10時45分已完全撲滅，此次火災不影響供電，發電機組正常運轉，也沒有人員受傷。

台電說明，今天10時左右進行新建燃氣計畫海水渠道興建工程，承攬商於過程中因切割鋼筋不慎，火星造成塑膠模板起火燃燒，廠內消防隊立即展開滅火行動，10時10分已控制火勢，並通報消防隊進場協助，火勢於10時45分完全撲滅。

針對火警事件引起各界關注，台電表示歉意並深切檢討，除調查事故原因外，台電將水平展開要求所有工地進行改善檢討，加強承攬商管理，及落實施工安全措施及通報，並強化防火管理教育訓練，以杜絕意外事故。

台中火力發電廠1個月內已發生兩起火災，2月13日台中發電廠4號機發生火警，3月7日再度發生火警。