彰化縣26鄉鎮市農會總幹事聘任 鹿港難產、埔心及芳苑新任

彰化縣26個鄉鎮市農會今天分別召開理事會及監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，除鹿港鎮農會現任總幹事梁竣傑未獲續聘外，芳苑鄉及埔心鄉農會為新任總幹事，分別是洪翊桓與徐彩瑜，其餘農會均順利產生「三長」。

其中，鹿港農會原任總幹事梁竣傑雖然辦理候聘登記，但遭到另派勢力挑戰，在今天理監事會投票結果，另派勢力支持的趙茂森當選理事長、王萬件常務監事，梁竣傑則以4票對5票，未獲續聘總幹事。

鹿港農會未順利產生總幹事，縣府農業處表示，依農會法施行細則第22條規定總幹事任期屆滿或出缺時，由會務部主任王慶昌代理，如未於60日內完成聘任，主管機關應於屆滿次日起15日內，重新辦理總幹事候聘登記公告，在資格審查通過後，經農業部面談通過，再由理事會開會投票，至少獲得五票即可通過遴聘。