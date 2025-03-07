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彰化縣26鄉鎮市農會總幹事聘任 鹿港難產、埔心及芳苑新任
彰化縣26個鄉鎮市農會今天分別召開理事會及監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，除鹿港鎮農會現任總幹事梁竣傑未獲續聘外，芳苑鄉及埔心鄉農會為新任總幹事，分別是洪翊桓與徐彩瑜，其餘農會均順利產生「三長」。
其中，鹿港農會原任總幹事梁竣傑雖然辦理候聘登記，但遭到另派勢力挑戰，在今天理監事會投票結果，另派勢力支持的趙茂森當選理事長、王萬件常務監事，梁竣傑則以4票對5票，未獲續聘總幹事。
鹿港農會未順利產生總幹事，縣府農業處表示，依農會法施行細則第22條規定總幹事任期屆滿或出缺時，由會務部主任王慶昌代理，如未於60日內完成聘任，主管機關應於屆滿次日起15日內，重新辦理總幹事候聘登記公告，在資格審查通過後，經農業部面談通過，再由理事會開會投票，至少獲得五票即可通過遴聘。
全縣26個鄉鎮市農會理事會今投票聘任總幹事，除鹿港鎮未通過，埔心鄉徐彩瑜、芳苑鄉洪翊桓為新任外，其餘23人均是現任，分別是彰化市白閔傑、和美鎮謝燕如、員林市黃豐盛、溪湖鎮陳金源、北斗鎮陳瑩昇、 田中鎮張瑞欽、二林鎮邱士平、線西鄉王嘉琪、伸港鄉楊忠諺、福興鄉林坤宏、芬園鄉黃翊愷、花壇鄉顧碧琪 、秀水鄉吳明信、埔鹽鄉楊鶉禎、大村鄉廖瑞樺、永靖鄉陳翠玲、社頭鄉蕭良珍、二水鄉羅崴騰、田尾鄉吳政憲、埤頭鄉王宋民、大城鄉蔡南輝、竹塘鄉詹光信、溪州鄉彭顯斌。
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