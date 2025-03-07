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彰化芳苑農會總幹事二人角逐 結果出爐

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由理事長林木村（左5）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（右6）任總幹事。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由理事長林木村（左5）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（右6）任總幹事。記者林宛諭／攝影

彰化縣各農會今天舉行理監事會，並遴選總幹事，25鄉鎮市農會都同額競選，僅芳苑鄉農會為2人競爭局面，最後以5比4票，由理事長林木村連任，並遴選前推廣主任洪翊桓任總幹事，常務監事為林總元。

彰化縣芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由於農會總幹事謝介民屆齡退休，此次有二人登記遴選總幹事，謝介民推薦國中總務主任謝文定，前縣議員謝彥慧則支持芳苑鄉農會前推廣主任洪翊桓角逐，選情緊繃，今天警方也出動警力維持秩序。

理監事會最後以5比4票由現任理事長林木村連任，並遴選洪翊桓為總幹事，過程平和，洪翊桓曾在彰化縣農會、台中東勢林場服務，16年前回到芳苑鄉農會服務，紮根地方，他說，未來一定會率領農會團隊用心打拚，為芳苑鄉農業而努力。

芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由理事長林木村（左）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（中）任總幹事，常務監事為林總元(右)。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由理事長林木村（左）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（中）任總幹事，常務監事為林總元(右)。記者林宛諭／攝影

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