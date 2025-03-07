彰化芳苑農會總幹事二人角逐 結果出爐

彰化縣各農會今天舉行理監事會，並遴選總幹事，25鄉鎮市農會都同額競選，僅芳苑鄉農會為2人競爭局面，最後以5比4票，由理事長林木村連任，並遴選前推廣主任洪翊桓任總幹事，常務監事為林總元。

彰化縣芳苑鄉農會今天舉行理監事會，由於農會總幹事謝介民屆齡退休，此次有二人登記遴選總幹事，謝介民推薦國中總務主任謝文定，前縣議員謝彥慧則支持芳苑鄉農會前推廣主任洪翊桓角逐，選情緊繃，今天警方也出動警力維持秩序。