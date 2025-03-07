影／彰化伸港紅蒜頭太搶手 警方今啟動護蒜防止被偷拔
彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，在市場十分搶手，過去即曾發生偷採蒜案件，由於去年颱風及豪雨影響，伸港紅蒜頭今年產量減少約6成，目前已進入採收期，為防止宵小偷拔，和美警分局從今天起，啟動護農專案，加強田間巡邏。
據伸港鄉公所農業課統計，伸港鄉蒜頭種植面積逐年減少，去年是28公頃，今年更減少到26公頃，主要是農村年齡老化，年輕人又不願投入，無力種植而棄種，也有部分蒜農轉種生長期較短的洋蔥等作物。
縣議員賴清美說，伸港因為氣候與地形關係，生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，十分夠味，加上採收比其他地區早，在市場很受歡迎， 一到產季，許多販仔或老饕都會特地到田間搶購，尤其近年來，減量一直減少，更是搶手。
89歲的蒜農曾柳說，今年蒜頭因生長期接連遭颱風及豪雨等侵襲，影響蒜苗培土，育成後，加上又因寒流侵害，原本一公頃可收成1800斤，如今只有600斤，整體收成比往年減收6成，品質較差但價格比往年略高，品質稍好每台斤可賣到90元，較差的也要70元。
縣議員賴清美說，伸港蒜因產量越來越少，在市場跟著更加搶手，加上田間空曠且偏僻，引起宵小覬覦，過去就曾發生被偷拔事件，今年蒜頭產量減少，價格略高，蒜農希望警方今年再度護蒜，保住心血。
和美警分局伸港分駐所所長曾鈺勝說，為防止宵小偷拔，保護農民的心血，警方從今天起，啟動護農專案，除設有巡邏箱外，並結合義警、民防人員加強轄內產業道路、偏僻處所的農田巡視，尤其是宵小易犯案的深夜巡守，直到採收期結束。
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