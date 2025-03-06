陳成添當選台中地區農會理事長 市議員身份下屆交棒

台中地區農會今改選理事長，市議員陳成添以12比3票數勝出，成功當選第20屆理事長。他表示，台中地區農會經營有良好基礎，信用部、家政班成績在全國名列全茅，希望與總幹事、理監事一同努力，讓農會更進步，業績更好。

陳成添歷任3屆里長，並連任5屆台中市議員，他說，自己是農家子弟、農校畢業，2026年議員選舉則會扶持年輕人為地方服務，是否為女兒或是女婿，還沒有想過。

陳成添曾連任5屆台中地區農會代表，今天參選理事成功。他說，農會照顧農民，會把農民心聲傳達給市府、中華民國農會及中央政府，持續發展精緻農業。

台中地區農會總幹事廖述宗今獲得續聘，當選理事的有廖元湖、林朝清、朱春福、張銘益、賴榮松、張朝章、吳國明、賴瑞滄、羅樹桐、陳成添、何茂進、江清山、簡森夫、羅慶賢、林文堂等15人，監事為賴忠仁、林子文、張隆義、陳清泉、賴啓益等5人。