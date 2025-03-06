武陵農場墨染櫻綻放 躲過風雨卻遭猴子吃下肚
武陵農場櫻花經過雨水洗滌更加美麗，不過農場人員發現晚櫻品種墨染櫻才開花，就被猴子吃下肚。學者表示，花朵、果實並非猴子主食，僅是塞牙縫的零嘴；遊客笑稱躲過風雨卻逃不過猴害。
武陵農場內櫻花美景如畫，雖歷經2天的風雨，被雨水洗滌後的櫻花，在枝頭綻放得更加美麗。武陵農場副場長常方麒今天表示，藤花園秘境、露營區及桃子園附近的櫻花，花況仍然良好，晚櫻品種琉球緋寒櫻及霧社櫻正值綻放期，預計未來幾日迎來最佳賞花時機。
武陵農場人員也發現，屬於晚櫻品種的墨染櫻，才剛開花就被猴子採摘吃下肚。東海大學生態及環境研究中心特聘教授林良恭指出，花與果實並非猴子的主食，但猴子是色彩動物，粉嫩顏色的櫻花容易吸引猴子採摘，充作塞牙縫的零嘴。
武陵農場提醒遊客，最好不要手拿食物，以免猴子搶食，包包拉鍊要拉上，開車時窗戶不要全開，以免會車暫停時，猴子會鑽進車裡搶奪東西。
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