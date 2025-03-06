彰化縣府補助節能燈泡逾千萬元 減輕花農負擔又省電

彰化縣政府補助農民裝設節能電燈泡與LED燈泡，日前受理農民申請，反應熱烈，總補助金額逾千萬元，將能為農民節省可觀用電成本，也能配合節能減碳政策，維護生態環境。

彰化縣長王惠美昨晚走訪田尾鄉香久園實地勘察花卉種植情形，王惠美說，香久園的經營青農謝丞傑、匡易相當有創意，研發許多新品種的花卉，是青年創業的典範。

王惠美說，因中央近幾年沒有補助燈具，縣府聽到農民的心聲，加上在地議員劉淑芳等人建議下，彰化縣率先全國補助花農買節能電燈泡、LED燈泡，讓農產品的生產量能更好。

原定1月13日至17日受理農民申請節能燈泡，短短五天，總申請人數就突破700人，最高每人可補助三萬元，申請補助總金額更超出原核定的1千萬元。

王惠美說，彰化縣為農業大縣，花卉生產面積約有886公頃，葡萄及火龍果等果樹生產面積更高達1528公頃，花卉、葡萄及火龍果栽培生產可藉由燈具照明來調節作物產期及提高品質與產量，感謝在議長謝典林及議員們的支持下，縣府補助節能燈泡，希望能減輕花農的負擔。

縣府農業處表示，以往農民多使用傳統燈具來調節果樹及花卉產期，不僅耗電量大且易衍生光害影響周遭生態，若能改用高效率LED燈泡取代傳統燈泡，也能有效節省用電成本，估計1公頃1年約可節省1萬元的電費。

青農謝丞傑說，香久園種植相當多盆花，也改良許多品種，花卉是需要依靠燈泡來調節生長週期，但裝設燈泡的開銷是相當可觀的花費，透過縣府的補助，可以協助農民減輕很大的負擔，也讓花卉生產更加順利。