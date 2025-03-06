南投植樹節送8千株苗木 領取時間、地點一次看

植樹節將屆，南投埔里鎮公所規畫「埔里育樹季」系列活動，鎮長廖志城今宣布，12日於公所大門口發放約1千株苗木，每人限領2株。另，林保署南投分署也準備近7千株原生種花苗，在縣內5部站舉辦「捐發票換花苗」，每人限領5株。

埔里鎮公所指出，台灣蝴蝶種類逾400種，過去埔里可觀察記錄就達250種，享「蝴蝶王國」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，甚至人為濫捕，蝴蝶生態資源受創，蝶況不復以往，但近年產官學界共同推動蝴蝶復育，努力營造蜂蝶棲地。

埔里鎮長廖志城說，3月進入適合植樹季節，公所為此與台一種苗合作於3至5月規畫「埔里育樹季」植樹計畫，今年首場植樹活動今就在南光國小登場，由他、貴賓及師生一起種下樹苗及蝴蝶食草、蜜源植物，讓校園變成蝴蝶、蜜蜂的家。

而在3月12日植樹節當天，上午10時在公所大門口發放1000株左右的苗木，種類有三色堇、山櫻花、茶花、斑葉春不老、含笑、桂花及七里香等苗木，每人限領2株；公所也將媒合台一種苗公司贊助花草，贈予鎮內有需要的學校栽種。

無獨有偶，林業保育署南投分署為響應植樹節，3月12日當天準備金毛杜鵑、烏來杜鵑、月橘、山黃梔、桃金孃、野牡丹、厚葉石斑木及山芙蓉等8種實用又美觀的原生種花苗，將在該分署本部及埔里、水里、丹大、竹山4個工作站發送。