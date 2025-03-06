統籌分配指標不利農業縣 南投不參加徵詢會議拒絕背書

財政部今天邀集縣市政府，舉辦財政收支劃分法分配指標意見徵詢會議，南投縣政府認為，財政部僅提分配指標，均不利南投縣，恐淪為財政部作法背書，表明立場不參加，並提議財政部儘速依新修正的財政收支劃分法計算分配稅款，並將統籌分配稅款規模擴大，才能解決分配問題。

財政收支劃分法修正案三讀通過後，南投縣獲配財源試算增加138億元，南投縣長許淑華感謝立法院協助提高地方預算，過去中央補助款，南投縣都在後段班，重新分配後更有彈性及空間運用預算。

財政部今天召開的統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議，南投縣政府並未派人參加。縣政府表示，財政收支劃分法長久以來爭議，主要是統籌分配稅款不足以支應地方基本財政收支短差。

南投縣為農業縣，除土地面積指標外，其他各項指標均不利南投，新的分配公式以營利事業營業額（30%）及人口指標（45%）為主，南投縣工商業難以和都會區比較，又面臨人口流失，而財政部所提分配指標，雖然考量城鄉差距，但不利南投縣，留待將來再研議的作法也是治標不治本，

縣政府考慮，萬一分配指標在會議中定案，縣府派人與會，形同為財政部決定背書，因此，早就回覆財政部，不會派人參加，表達縣府立場，並要求中央擴大統籌分配稅款規模，把餅做大，徹底解決問題。