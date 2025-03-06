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超強農會！台中烏日農會改選 三巨頭全數獲全票支持
台中市烏日區農會今改選理監事，三巨頭出爐！上屆常務監事魏周森獲9票全票當選理事長，上屆理事長廖春田全票當選常務監事，此屆會員代表、理、監事都同額競選、創百年紀錄的總幹事張漢強也獲全體理事支持續任總幹事。
台中市基層農會2月舉辦農事小組改選，烏日區農會31名代表，創紀錄支持理監事及農會代表全數連任，張漢強因這四年來經營績效倍受肯定，此屆會員代表、理、監事都同額競選，創下烏日區農會百年來紀錄。
今天票選新任理事長、常監，並聘任總幹事，再度展現團結氣勢全數票選過關，張漢強獲延聘後說，破紀錄展現冠軍團隊實力。未來4年將秉持務實、創新，持續發展農會新局。
烏日區農會金融業務表現亮眼，存款170億元、放款132億元，連奪3年農金獎，創下台中市22家農漁會金融體系紀錄，也輔導稻農林凡閔獲得日本「米．食味分析鑑定競賽國際大會」最高金賞。
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