超強農會！台中烏日農會改選 三巨頭全數獲全票支持

台中市烏日區農會今改選理監事，三巨頭出爐！上屆常務監事魏周森獲9票全票當選理事長，上屆理事長廖春田全票當選常務監事，此屆會員代表、理、監事都同額競選、創百年紀錄的總幹事張漢強也獲全體理事支持續任總幹事。

台中市基層農會2月舉辦農事小組改選，烏日區農會31名代表，創紀錄支持理監事及農會代表全數連任，張漢強因這四年來經營績效倍受肯定，此屆會員代表、理、監事都同額競選，創下烏日區農會百年來紀錄。

今天票選新任理事長、常監，並聘任總幹事，再度展現團結氣勢全數票選過關，張漢強獲延聘後說，破紀錄展現冠軍團隊實力。未來4年將秉持務實、創新，持續發展農會新局。